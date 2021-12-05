Son dakika: Trabzonspor'da transfer harekatı! Fırtına Jean Evrard Kouassi ile anlaştı (TS haberleri)
Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor, devre arası transfer hamlelerine şimdiden başladı. Fırtına Jean Evrard Kouassi ile anlaştı. Jean Evrard Kouassi, Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Zall forması giyiyor.
Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Ligde namağlup zirvede yer alan bordo mavili ekip, Trabzonspor, Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Zall forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile anlaştı.
✍JEAN EVRARD KOUASSI FIRTINA'YA DOĞRU!
Aralık ayı bitimi ile sözleşmesi sona erecek ve serbest statüde yer alacak olan Jean Evrard Kouassi ile Trabzonspor prensip anlaşmasına vardı. Oyuncu Trabzon'a davet edildi. 27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Çin Süper Ligi'nde geride kalan 13 maçta 5 gole imza attı. Kouassi, 2017 yılında Shanghai Port'tan Wuhan'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.
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