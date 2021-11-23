23 Kasım 2021, Salı

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Djaniny'den 1 gol ve 1 asist!

Djaniny’den 1 gol ve 1 asist!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da Yeşil Burun Adalı santrfor Djaniny, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavili takımın hücumdaki büyük gücü Djaniny Semedo klasını konuşturmaya devam ediyor. 30 yaşındaki savunmacı dünkü Gaziantepspor karşılaşmasında yine çok hareketliydi. Attığı kafa karıştırıcı deparlarla Güneydoğu temsilcisinin defans hattını dağıtan Djaniny bunlardan birinde Anthony Nwakaeme'den aldığı pası nefis kontrol etti. Zekice bitirdi. Bir diğer hızlı hücumda ise Nwakaeme'den aldığı pası bu defa Andreas Cornelius'a aktararak asist yaptı. Maça damgasını vurdu. (Fotomaç)

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