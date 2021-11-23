23 Kasım 2021, Salı
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TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius atmaya devam ediyor! 13 maçta...
Trabzonspor'un Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçta 1 gol kaydeden Andreas Cornelius, bordo-mavililerin skor yükünü çekiyor. Danimarkalı golcü çıktığı 13 maçta 5 gol attı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un transfer döneminde Andreas Cornelius'un peşinde neden bu kadar çok koştuğu her hafta tekrar tekrar ispatlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; 28 yaşındaki futbolcu kulübede de beklese, 11'de de başlasa aynı profesyonellikte davranıyor. Danimarkalı forvet dün sahanın her yerindeydi. Savunmasına kadar yardım edip önemli toplar çıkaran Cornelius, bir de güzel gol attı. Karşılaşma sonunda "Çocuğum doğduğundan beri puan kaybetmiyoruz. Takımımıza uğurlu geldi" ifadelerini kullandı.
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