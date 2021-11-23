23 Kasım 2021, Salı

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius atmaya devam ediyor! 13 maçta...

Fırtına’da Cornelius atmaya devam ediyor!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.11.2021

Trabzonspor'un Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçta 1 gol kaydeden Andreas Cornelius, bordo-mavililerin skor yükünü çekiyor. Danimarkalı golcü çıktığı 13 maçta 5 gol attı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un transfer döneminde Andreas Cornelius'un peşinde neden bu kadar çok koştuğu her hafta tekrar tekrar ispatlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; 28 yaşındaki futbolcu kulübede de beklese, 11'de de başlasa aynı profesyonellikte davranıyor. Danimarkalı forvet dün sahanın her yerindeydi. Savunmasına kadar yardım edip önemli toplar çıkaran Cornelius, bir de güzel gol attı. Karşılaşma sonunda "Çocuğum doğduğundan beri puan kaybetmiyoruz. Takımımıza uğurlu geldi" ifadelerini kullandı.

Fırtına sahasında esti! Seri 25 maça çıktı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Hugo’nun Dicko’ya müdahalesi penaltı mı? Toroğlu yorumladı Hugo'nun Dicko'ya müdahalesi penaltı mı? Toroğlu yorumladı
Avcı’dan transfer açıklaması! Devre arasında... Avcı'dan transfer açıklaması! "Devre arasında..."
Fırtına sahasında esti! Seri 25 maça çıktı Fırtına sahasında esti! Seri 25 maça çıktı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör