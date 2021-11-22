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Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi sakatlık! Erce Kardeşler yerine Arda Akbulut oynayacak

Trabzonspor’da Gaziantep FK maçı öncesi zorunlu değişiklik!
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 Giriş Tarihi: 22.11.2021

Trabzonspor’da Erce Kardeşler, Gaziantep FK maçı öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşayarak soyunma odasına gitti. Erce'nin yerine genç kaleci Arda Akbulut forma giyecek. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da, Gaziantep FK maçı öncesi şanssız bir sakatlık yaşandı. Bordo mavililerde kaleci Erce Kardeşler, ısınma esnasında baldırından sakatlandı.

Genç kaleci sakatlığının ardından soyunma odasına giderken, kulüp doktorları genç kalecinin riske edilmemesi gerektiğini ifade etti.

KALE ARDA'YA EMANET

Bununla beraber Trabzonspor'da kaleyi Arda Akbulut devraldı.

(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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