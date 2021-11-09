TRABZONSPOR HABERLERİ

TARİHİ BİR FARK

Fırtına üç puanlık sistemde daha önce 4 kez 12. haftalar itibariyle zirvede bulunmuştu ancak en yakın takipçilerine hiç bu kadar fark atmamıştı. Bordo-mavililer 2010- 11'de 9 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 29 puanla zirvede yer alırken, en yakın rakibi Kayserispor'a 2, Fenerbahçe'ye 8, Beşiktaş'a 9, Galatasaray'a ise 13 puan fark atmıştı.