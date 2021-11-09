TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına fark yarattı! Dikkat çeken istatistik...
Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın ardından namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da müthiş çıkış sürmeye devam ediyor. Bordo-mavililer en yüksek puan ortalamasına 1995-96 sezonunda 10 galibiyet 2 beraberlikle 32 puan toplayarak inanılmaz bir istatistiğe ulaşmıştı. (TS spor haberleri)
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile tam anlamıyla şahlanmış durumda. Karadeniz devi için 2021- 22 sezonunda her şey planladığı şekilde ilerlerken, istatistikler bordo-mavili takımın şampiyonluk yolunda en güçlü aday olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken Fırtına, 9 galibiyet 3 beraberlik alarak 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Karadeniz devi tarihinde en yüksek puan ortalamasına ulaştığı ikinci dönemi yaşıyor. Trabzonspor, en yüksek puan ortalamasına 1995-96 sezonunda 10 galibiyet 2 beraberlikle 32 puan toplayarak inanılmaz bir istatistiğe ulaşmıştı.
EN İYİ İKİNCİ DÖNEMİ
26 sezon sonra en fazla puanı topladığı ikinci dönemi yaşayan Trabzonspor, ayrıca 2010-2011 sezonundan sonra ligde 12. haftalar itibariyle zirvede yer aldı. Bu sezon geride kalan dönemde en yakın takipçileri Hatayspor ve Konyaspor ile arasında 7 puan fark bulunan Fırtına, ezeli rakipleri Galatasaray'a 9, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da 10'ar puan fark attı.
Bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda elde ettiği bu büyük avantajı iyi kullanmaya çalışacak. Artık taraftarlar da her geçen hafta şampiyonluğa daha çok inanmaya başladı. Özellikle Beşiktaş derbisinin kazanılması sonrası ortaya çıkan sevinç gösterileri görülmeye değerdi.
AVCI İLE İLKLER YAŞANIYOR
Ligin 12'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 2012 yılının Mart ayından bu yana ligde ilk kez Beşiktaş'ı üst üste 2 deplasman maçında mağlup etti. Teknik direktör Abdullah Avcı ise Süper Lig kariyerinde ilk kez Beşiktaş'ı üst üste 2 deplasman maçında yenmeyi bildi.
EN UZUN GALİBİYET SERİSİ
Ligde son 5 maçını da galibiyetle tamamlayan lider Trabzonspor, 2021-22'de üst üste 5 galibiyet alan ilk takım olarak bu sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı. İkinci Hatay ve 9'uncu sıradaki Başakşehir 4'er, daha sonra sıralanan Konya, G.Saray, Alanyaspor, Beşiktaş ve F.Bahçe 3'er maçlık galibiyet serisi yakaladı.
FİKSTÜR AVANTAJI
Süper Lig'deki son 5 maçını kayıpsız geçerek bu sezonki en uzun galibiyet serisini elde eden Trabzonspor'un geride kalan 12 haftada derbileri oynaması ve büyük maçlardan 7 puan çıkarması da büyük bir avantaj. Çünkü rakipleri milli ara sonrası birbirleriyle karşılaşacak. Fırtına kaybetmeden ilerlemesi halinde rakipleriyle aradaki puan farkını devreye kadar 15'in üzerine çıkarabilir. Bordo-mavililer milli ara sonrası Gaziantep'i ağırlayacak, Galatasaray'ın rakibi ise Fenerbahçe.
AVRUPA'DA İLK 3'TE
Ligde liderliğini sürdüren Trabzonspor, namağlup serileriyle tarih yazmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, Fransa Lig 1 ve İtalya Serie A olmak üzere Avrupa'nın beş büyük liginde Liverpool, Napoli ve Milan ile birlikte tek namağlup takım olan Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini ise 383 güne çıkardı.
24 MAÇTA 52 PUAN
Son deplasman mağlubiyetini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor, sonraki 24 dış saha karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu periyotta 14 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 52 puan hanesine yazdırdı. En son derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını coşturan Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesi sonrası bütün istatistikleri alt üst ederek muhteşem bir seri yakaladı.
'EN'LERİN TAKIMI
Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020 tarihinde sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adam Abdullah Avcı yönetiminde de oynadığı 23 dışı saha maçının hiçbirini kaybetmedi. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ilk maçına çıktığı 22 Kasım 2020'den bu yana 51 puan ile deplasmanda en fazla puan toplayan, 14 galibiyet ile en fazla kazanan Süper Lig ekibi oldu.
SADECE ASLAN
İlk 12 haftalık bölümde ezeli rakipleriyle olan maçlarını da oynayan Trabzonspor, yalnızca Galatasaray'a puan kaybetti. Bordo-mavililer ligin 4'üncü haftasında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, yine evinde Fenerbahçe'yi 3-1, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
TARİHİ BİR FARK
Fırtına üç puanlık sistemde daha önce 4 kez 12. haftalar itibariyle zirvede bulunmuştu ancak en yakın takipçilerine hiç bu kadar fark atmamıştı. Bordo-mavililer 2010- 11'de 9 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 29 puanla zirvede yer alırken, en yakın rakibi Kayserispor'a 2, Fenerbahçe'ye 8, Beşiktaş'a 9, Galatasaray'a ise 13 puan fark atmıştı.
Fırtına, 2008-09'da ise 8 galibiyet, 3 beraberlik 1 mağlubiyetle 27 puan, 1989- 1990'da ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 25 puan elde etmişti. Karadeniz devi üç puanlık sistemde 5. kez 12. haftalar itibariyle zirvede yer alırken bu kez mutlu sona çok daha yakın gözüküyor. (Fotomaç)
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