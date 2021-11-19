19 Kasım 2021, Cuma

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da durmak yok! Gaziantep FK maçında...

Fırtına’da durmak yok! Gaziantep FK maçında...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.11.2021

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarına devam etti. (TS spor haberleri)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 14.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Milli takım kamplarından dönen Uğurcan Çakır, Berat Özdemir, Yusuf Sarı ve Anders Trondsen de takımla çalışmalarda yer aldı.
Antrenman öncesinde Teknik direktör Abdullah Avcı, 23 Kasım Salı günü UEFA Gençlik Ligi'nde Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda mücadele edecek olan U19 takımının antrenmanını ziyaret ederek teknik direktör Hasan Üçüncü ile bir süre sohbet edip, başarı dileklerini iletti.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor’dan anlamlı davranış! Trabzonspor'dan anlamlı davranış!
Fırtına resmen açıkladı! Yıldız isim ameliyat edildi Fırtına resmen açıkladı! Yıldız isim ameliyat edildi
Nwakaeme’den Dorukhan’a güldüren sözler! Nwakaeme'den Dorukhan'a güldüren sözler!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör