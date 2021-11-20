20 Kasım 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - TV Azteca: Vela gidebilir

Vela gidebilir
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.11.2021

Kariyerini ABD’nin Los Angeles takımında sürdüren Carlos Vela’nın Trabzonspor’un yolunu tutabileceği belirtildi. Meksikalı oyuncu hakkındaki haberi TV Azteca yaptı. Çıkan haberde “Vela, yeniden Avrupa piyasasına dönebilir. 4 milyon dolarlık bir teklife ‘Evet’ diyecektir. Ayrıca Karadeniz’e bakan süper bir villa da kendisine tahsis edilecek” ifadeleri kullanıldı.

Kariyerini ABD'nin Los Angeles takımında sürdüren Carlos Vela'nın Trabzonspor'un yolunu tutabileceği belirtildi. Meksikalı oyuncu hakkındaki haberi TV Azteca yaptı. Çıkan haberde "Vela, yeniden Avrupa piyasasına dönebilir. 4 milyon dolarlık bir teklife 'Evet' diyecektir. Ayrıca Karadeniz'e bakan süper bir villa da kendisine tahsis edilecek" ifadeleri kullanıldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı’dan flaş karar! Bakasetas, Hamsik ve Peres... Avcı'dan flaş karar! Bakasetas, Hamsik ve Peres...
Avcı’dan oyuncularına talimat! 10 saniyede... Avcı'dan oyuncularına talimat! "10 saniyede..."
Trabzonspor’un eski genel sekreteri Bülent Akyazıcı vefat etti! Trabzonspor'un eski genel sekreteri Bülent Akyazıcı vefat etti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör