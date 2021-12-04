Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 15. haftasında Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Namağlup lider olan Trabzonspor yeni rekorunu kırmak ve çıkışını sürdürmek için sahaya çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesi ilki takımın da 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de Trabzonspor ile Adana Demirspor karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'İ:

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Stambouli, Sinan, Bjarnason, Akintola, Yunus, Balotelli

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor - Adana Demirspor müsabakasını Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus'un yardımcılığını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bıyık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.

REKOR MAÇI

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında kaybetmemesi halinde 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kıracak. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 26 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında yenilgi almaması durumunda 1995-96 sezonun ardından 26 sezon sonra en uzun yenilmezlik serisini elde edecek.

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