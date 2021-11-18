TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Gaziantep FK mesaisi! Marek Hamsik...
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde Marek Hamsik takımdan ayrı çalıştı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, tedavileri devam eden Koita ve Hüseyin Türkmen katılmadı.
Milli takım kamplarından dönen Siopis, Cornelius, Hamsik takıma katılırken Trondsen, Bakasetas, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Berat Özdemir'in yarınki çalışmada yer alacakları belirtildi.
HAMSIK KOŞTU, CORNELİUS TAMAMLAMADI
Trabzonspor'da Slovakya Milli Takımı kampında hafif sakatlık yaşayan Hamsik, takımdan ayrı koştu.
Trabzon'a izni olmasına rağmen bir gün erken gelen oyuncunun durumunun iyi olduğu, pazartesi günkü müsabakada takımda yer alabileceği kaydedildi.
Milli takımdan dönen Danimarkalı oyuncu Cornelius ise antrenmanın son bölümünde takımdan ayrılarak soyunma odasına gitti.
Bordo-mavili futbolcular, idmanda özellikle kanatlardan yapılan ortalara gol vuruşu ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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