TRABZONSPOR HABERLERİ: İsrail’den Fırtına’ya yeni Nwakaeme! Marko Jankovic...

Avcı, Türkiye'nin Karadağ'ı Podgorica'da 2-1 yendiği maçı izledi. Jankovic'i farklı bir gözle takip etti. Ancak 26 yaşındaki oyuncuyu hocası Radulovic, kanatta değil ön libero gibi oynatınca Avcı'nın kafası karıştı. Deneyimli teknik adam, oyuncudan hiçbir şey anlamadı. Ancak birden fazla mevkide oynayabilmesi dikkatini çekti.