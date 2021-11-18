18 Kasım 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Andriy Yarmolenko hamlesi!

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta itibarıyla 30 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, devre arası transfer çalışmalarına da hız verdi. Bordo-mavililer çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho'nun yerine bir oyuncu almak isterken, Andriy Yarmolenko'nun önerildiği belirtildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’dan Andriy Yarmolenko hamlesi!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.11.2021

Milli arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Trabzonspor, en ciddi çabayı kanat takviyesi için gösteriyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’dan Andriy Yarmolenko hamlesi!

Bordo-mavililer, çapraz bağları kopan Gervinho'nun yerine çok kaliteli bir isim almayı hedefliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’dan Andriy Yarmolenko hamlesi!

Şampiyonluk yarışında işi şansa bırakmak istemeyen yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncelik verdiği Edin Visca ve Cristian Tello konusunda düğmeye basmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’dan Andriy Yarmolenko hamlesi!

Yeni Asır'ın haberine göre; tecrübeli hoca, iki yıldızdan birini mutlaka kadroda düşünürken, listeye Andriy Yarmolenko dahil edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’dan Andriy Yarmolenko hamlesi!

West Ham ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı kanadın, menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edildiği öğrenildi. Görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı’dan motivasyon! Bugüne nasıl geldiysek... Avcı'dan motivasyon! "Bugüne nasıl geldiysek..."
Avcı’nın milli gururu! 3 ismin performansı... Avcı'nın milli gururu! 3 ismin performansı...
Transfer takasla bitecek! Visca ve o isim... Transfer takasla bitecek! Visca ve o isim...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör