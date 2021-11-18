TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Andriy Yarmolenko hamlesi!
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta itibarıyla 30 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, devre arası transfer çalışmalarına da hız verdi. Bordo-mavililer çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho'nun yerine bir oyuncu almak isterken, Andriy Yarmolenko'nun önerildiği belirtildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Milli arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Trabzonspor, en ciddi çabayı kanat takviyesi için gösteriyor.
Bordo-mavililer, çapraz bağları kopan Gervinho'nun yerine çok kaliteli bir isim almayı hedefliyor.
Şampiyonluk yarışında işi şansa bırakmak istemeyen yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncelik verdiği Edin Visca ve Cristian Tello konusunda düğmeye basmıştı.
Yeni Asır'ın haberine göre; tecrübeli hoca, iki yıldızdan birini mutlaka kadroda düşünürken, listeye Andriy Yarmolenko dahil edildi.
West Ham ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı kanadın, menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edildiği öğrenildi. Görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.
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