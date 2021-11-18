TRABZONSPOR HABERLERİ: Vitor Hugo'dan Abdullah Avcı'ya Ricardo Goulart önerisi!
Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Trabzonspor, 12 hafta itibarıyla namağlup liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililerin oyuncusu Vitor Hugo, Gervinho'nun yokluğunu doldurmak için teknik direktör Abdullah Avcı'ya flaş bir transfer önerisiyle gitti. Brezilyalı stoper, Ricardo Goulart'ı deneyimli çalıştırıcıya anlattı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de ilk 12 haftanın sonunda en yakın rakibine attığı 7 puanlık farkla zirvede bulunan Karadeniz ekibi Trabzonspor'da keyifler yerinde.
5 Ocak tarihinde başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer'de Brezilyalı savunmacı Vitor Hugo'dan flaş bir transfer önerisi geldi.
Çin Ligi'nin ikinci yarısının ekonomik kriz nedeniyle ertelenmesi üzerine Hugo, Brezilya'nın Santo Andre takımında beraber futbola başladığı yakın arkadaşı Ricardo Goulart'ı önerdi.
Çok yakın arkadaşı olan Goulart'ın kariyerini tamamlamadan önce mutlaka Avrupa'da oynamak istediğini, son 5-6 yıldır Çin'de olduğu için zaten çok büyük rakamlar kazandığını anlattı.
Trabzonspor'a gelmesi durumunda çok faydalı olacağından bahsetti.
Asıl mevki Bakasetas gibi forvet arkası olan Goulart ayrıca Gervinho'nun yokluğunda kanatta da forma giyebilecek golcü bir oyuncu.
Bu sezonda da Guangzhou formasıyla 13 maçta attığı 7 golle dikkat çekti.
RICARDO GOULART KİMDİR?
Guangzhou FC takımında Forvet mevkinde forma giyen Ricardo Goulart, 05 Haziran 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 80 kilo olan Ricardo Goulart, Sağ ayağını kullanmaktadır.
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