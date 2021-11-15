Trabzonspor'dan Uğur Çiftçi hamlesi! Sivasspor...

Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın ardından namağlup lider olan Trabzonspor'da gözler kanat transferine çevrildi. Bordo-mavililer Gervinho'nun da sakatlanmasıyla birlikte bu bölgeye takviye için yeniden Cristian Tello'yu gündemine aldı. İşte son detaylar ve ödenecek bonservis bedeli... (TS spor haebrleri)