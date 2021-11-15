15 Kasım 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Uğur Çiftçi hamlesi! Sivasspor...

Fırtına’dan Uğur hamlesi! Sözleşmesi...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.11.2021

Süper Lig'de namağlup lider olan Trabzonspor'da gözler devre arası yapılması planlanan takviyelere çevrildi. Bordo-mavililer buna göre Sivasspor'da başarılı bir performans sergileyen Uğur Çiftçi için harekete geçti. Yıldız futbolcuda Trabzonspor forması giymek istiyor. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor, Sivasspor'un tecrübeli sol beki için hem kulübüyle hem de oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre 29 yaşındaki futbolcu kariyerinin bu döneminde gelen şansı geri tepmek istemiyor. Sivasspor da sözleşmesi gelecek yıl bitecek oyuncusundan para kazanmayı hedefliyor. İsmail, Trondsen ve Denswil'in performansı beğenilmediği için radara girmişti.
Fırtına'da Cristian Tello sevinci! Görüşme tarihi belli oldu... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına’da Cristian Tello sevinci! Görüşme tarihi belli oldu... Fırtına'da Cristian Tello sevinci! Görüşme tarihi belli oldu...
Fırtına’da oyunculara 2 gün izin! Fırtına'da oyunculara 2 gün izin!
Fırtına’da liderlik primi: İzin! Fırtına'da liderlik primi: İzin!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör