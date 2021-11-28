Fırtına'da hedef 7'de 7! İşte Fatih Karagümrük Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor, ligin 14. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanında sahneye çıkacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçı da kazanarak galibiyet serisini 7 maça yükseltmek istiyor. Karagümrük ise 2 maçlık yenilmezlik serisini artırmak istiyor. İşte dev karşılaşma öncesi Fatih Karagümrük-Trabzonspor muhtemel 11'leri... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor, bugün Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Teknik direktörü Francesco Farioli ile ligin pas oyununu en iyi uygulayan takımıyla karşılaşacak olan Fırtına'da hedef her zamanki gibi 3 puan. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri serilerini sürdürmek istiyor. Bu karşılaşma bordomavililer için birçok farklı anlam barındırıyor. Trabzonspor daha önce hiç puan vermediği Karagümrük'ü bir kez daha mağlup etmeyi planlıyor. Bu aynı zamanda puan farkının korunması anlamına geliyor.
BİLEĞİNİ BÜKEN ÇIKMADI
Trabzonspor, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen tek takım. Bordo-mavililer bu unvanını Karagümrük deplasmanında da korumayı hedefliyor. Abdullah Avcı da hafta boyunca öğrencileriyle yaptığı kısa toplantılarda onlara motivasyon konuşmaları yaptı. Özellikle Karagümrük'ün sabırlı pas oyununa karşı akıllı bir futbolla karşılık vermeleri gerektiğini anlattı. Kendilerinin de aynı şekilde sabırlı olmaları gerektiğini
KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
KARAGÜMRÜK: Viviano, Serhat, Luckassen, Balkovec, Caner, Efe, Emre, Erhun, Bertolacci, Karamoh, Pesic.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, V. Hugo, Trondsen, Siopis, Berat, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius.
26'NIN ÖNEMİ
Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına bugün Karagümrük'e kaybetmezse hem Trabzonspor hem de Abdullah Avc�� rekorlarını egale edecekler. Bordo-mavililer 1995 yılında 26 maç kaybetmemişti. İstanbul ekibine boyun eğmezse evindeki Adana Demirspor maçına rekor için çıkacak. Abdullah Avcı da Medipol Başakşehir'in başında 26 maç kaybetmemişti. Usta hoca da bu rekorunu tekrarlayacak.
PUAN VERMİYOR
Bordo-mavililer, Karagümrük maçlarını seviyor. Trabzonspor, Süper Lig'de 4 defa karşılaştığı İstanbul temsilcisine puan vermedi. Fırtına, geçen sezonki maçları 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanmıştı.
GÜMRÜK'TE 7 EKSİK VAR
İstanbul temsilcisinde bu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Takımın lokomotif isimlerinden Lucas Biglia, Ervin Zukanovic ve Vegar Hegenstad kart cezaları nedeniyle yok. Alpaslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Mehdi Benatia ve Kerim Frei'in de sakatlıkları devam ediyor.
SIOPIS SINIRDA
Orta sahanın acar futbolcusu Manolas Siopis sarı kart sınırında. Bugünkü Karagümrük mücadelesine ilk 11'de çıkması beklene Yunan yıldız kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Manolas Siopis, sarı kart görürse Adana Demirspor karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi