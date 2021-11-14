14 Kasım 2021, Pazar

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da oyunculara 2 gün izin!

Fırtına’da oyunculara 2 gün izin!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bordo-mavili takımda futbolculara 2 gün izin verildi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak lider Trabzonspor'da futbolculara iki gün izin verildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli ara nedeniyle futbolculara dünkü çalışmanın ardından 2 gün daha izin verildi.

Karadeniz ekibi, 16 Kasım Salı günü saat 18.00'de gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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