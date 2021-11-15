15 Kasım 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Cristian Tello sevinci! Bonservis bedeli...

Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın ardından namağlup lider olan Trabzonspor'da gözler kanat transferine çevrildi. Bordo-mavililer Gervinho'nun da sakatlanmasıyla birlikte bu bölgeye takviye için yeniden Cristian Tello'yu gündemine aldı. İşte son detaylar ve ödenecek bonservis bedeli... (TS spor haebrleri)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Cristian Tello sevinci! Bonservis bedeli...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.11.2021

Karadeniz temsilcisinde milli arada gözler transfere çevrilmiş durumda. Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak liderlik koltuğunun keyfini süren bordo- mavilileri üzen gelişme Gervinho'da yaşanmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Cristian Tello sevinci! Bonservis bedeli...

Çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Fildişili yıldızın yerine bir takviye yapılacak. Fotomaç'ın derlediği habere göre Abdullah Avcı'nın yönetime verdiği geniş listenin ilk basamağında Cristian Tello'nun adı yazılı. Sezon başında uzun süren pazarlıklar yapılmış ancak Real Betis ile birlikte bonservisinin yüzde 25'ine sahip Barcelona'nın inadı kırılmamıştı

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Cristian Tello sevinci! Bonservis bedeli...

ŞARTLAR OLUŞTU

Transferi yatınca Cristian Tello da Real Betis'te kalmıştı. İspanyol kulübünde yine istediği süreleri alamayan ve kontrat yılında olan tecrübeli futbolcu artık çıkış kapısına çok yakın. Trabzonspor, Tello için resmi görüşmeleri gelecek hafta başlatacak ancak bir ön temas gerçekleşti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Cristian Tello sevinci! Bonservis bedeli...

Kulübün yetkilendirdiği menajer Betis'e Tello hakkındaki tasarruflarını sordu. "Satış listesinde" cevabını aldı. Betis sezon sonu onu bedelsiz bırakmak yerine devre arasında belli bir miktar kazanarak yolları ayırmayı planlıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Cristian Tello sevinci! Bonservis bedeli...

TAPUSUYLA GELECEK

Trabzonspor, Cristian Tello için hem Real Betis hem de Barcelona ile temasta. Bordomavililer, bu iki kulübe toplamda 1.5 milyon euro ödeyerek 30 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle birlikte renklerine bağlamayı planlıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Cristian Tello sevinci! Bonservis bedeli...

4 KULÜP PEŞİNDE

Cristian Tello'yu isteyen tek kulüp Trabzonspor değil. Bordomavililerin dışında 3 ekip daha 30 yaşındaki hücum oyuncusunun peşinde. Ancak Tello sezon başından beri kendisine en sıcak yaklaşan Fırtına'da forma giymek istiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına’dan Uğur hamlesi! Sözleşmesi... Fırtına'dan Uğur hamlesi! Sözleşmesi...
Fırtına’da oyunculara 2 gün izin! Fırtına'da oyunculara 2 gün izin!
Fırtına’da liderlik primi: İzin! Fırtına'da liderlik primi: İzin!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör