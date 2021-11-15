TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Cristian Tello sevinci! Bonservis bedeli...

ŞARTLAR OLUŞTU

Transferi yatınca Cristian Tello da Real Betis'te kalmıştı. İspanyol kulübünde yine istediği süreleri alamayan ve kontrat yılında olan tecrübeli futbolcu artık çıkış kapısına çok yakın. Trabzonspor, Tello için resmi görüşmeleri gelecek hafta başlatacak ancak bir ön temas gerçekleşti.