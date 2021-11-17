17 Kasım 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da gündem Irakli Azarovi! Son kararı Abdullah Avcı verecek

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor, devre arasında da operasyonunu sürdürmek istiyor. Bordo-mavili takım, sezon başında Dinamo Batumi'den transfer etmek istediği Irakli Azarovi için yeniden devreye girdi. Fırtına'da son kararı ise teknik direktör Abdullah Avcı verecek. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’da gündem Irakli Azarovi! Son kararı Abdullah Avcı verecek
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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Fırtına'nın sezon başında kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği İrakli Azarovi'nin bir kez daha izlendiği ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavili ekibin futbolcu izleme komitesinin Gürcistan'ın İsveç'i 2-0 yendiği maça 11'de başlayan 19 yaşındaki sol bek hakkında hakkında raporlar tuttuğu ifade edildi. Dinamo Batumi kulübü yönetiminin sezon başında sürekli fiyat artırması nedeniyle bu transferden vazgeçen Trabzonspor yönetim kurulunun, teknik ekibe sunulacak rapor sonucunda 1.79 boyundaki savunmacı için yeni bir teklif yapıp yapmayacağı netlik kazanacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’da gündem Irakli Azarovi! Son kararı Abdullah Avcı verecek

BRADARIC VE PELLEGRINI

Yaz transfer döneminde scout ekibi, Azarovi için "İnanılmaz bir potansiyeli var. Kadromuza katabilirsek büyük bir iş başarırız" şeklinde görüş bildirmiş ve bunun üzerine harekete geçilmişti. Bu konuda teknik ekibin kararına göre yeniden Gürcü ekibinin kapısı çalınabilir. Ancak yönetim, sol bek için Lille'nin 21 yaşındaki Hırvat sol beki Bradaric ve Juventus'un 22 yaşındaki İtalyan sol beki Luca Pellegrini'nin yanı sıra Sivassporlu Uğur Çiftçi ile de görüşüyor. Ayrıca Yunanistan ve Polonya'da da sol bek arayışı sürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’da gündem Irakli Azarovi! Son kararı Abdullah Avcı verecek

HER YERDE OYNUYOR
Sol bek dışında orta saha ve ön liberoda da görev yapabilen Azarovi, alt kategorilerde 30 kez Gürcistan Milli Takımı'nda oynadı. A Milli Takım'da da 6 kez yer alan oyuncunun Batumi kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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