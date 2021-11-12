TRABZONSPOR HABERLERİ: Gaziantep FK maçında kale Erce Kardeşler'e emanet!

Beşiktaş derbisinin bitiş düdüğünden sonra gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Uğurcan Çakır, milli aradan sonra oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. 25 yaşındaki eldivenin yokluğunda forma giymesi beklenen takımın ikinci kalecisi Erce Kardeşler, teknik ekibin görev vermesi durumunda bu sezon ilk kez sahaya çıkacak. Fotomaç'ın haberine göre; Son olarak 16 Aralık 2020'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demir ile oynanan ve 2-2 biten karşılaşmada forma giyen 27 yaşındaki eldiven, daha sonra hiçbir resmi müsabakada şans bulamadı. 1.84 boyundaki kaleci, görev alması durumunda, 340 günlük forma hasretine son verecek. Erce, geçen sezon 1'i lig 1'i kupa olmak üzere 2 maçta görev yapmıştı.

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