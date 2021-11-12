12 Kasım 2021, Cuma

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Gaziantep FK maçında kale Erce Kardeşler'e emanet!

Kale Erce’ye emanet!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbide kırmızı kart gören Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde kale, Erce Kardeşler'e emanet edilecek. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Beşiktaş derbisinin bitiş düdüğünden sonra gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Uğurcan Çakır, milli aradan sonra oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. 25 yaşındaki eldivenin yokluğunda forma giymesi beklenen takımın ikinci kalecisi Erce Kardeşler, teknik ekibin görev vermesi durumunda bu sezon ilk kez sahaya çıkacak. Fotomaç'ın haberine göre; Son olarak 16 Aralık 2020'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demir ile oynanan ve 2-2 biten karşılaşmada forma giyen 27 yaşındaki eldiven, daha sonra hiçbir resmi müsabakada şans bulamadı. 1.84 boyundaki kaleci, görev alması durumunda, 340 günlük forma hasretine son verecek. Erce, geçen sezon 1'i lig 1'i kupa olmak üzere 2 maçta görev yapmıştı.

Fırtına'da karar verildi! 2 futbolcu... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına’da karar verildi! 2 futbolcu... Fırtına'da karar verildi! 2 futbolcu...
Cornelius’tan derbide bir ilk! Cornelius'tan derbide bir ilk!
Fırtına her alanda lider! İşte o istatistik... Fırtına her alanda lider! İşte o istatistik...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör