TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın Fırtına'sı! İlk yarı fikstüründe...

Trabzonspor'un, Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Siopis, kulüp dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yunan orta saha, " Trabzonlular da bizim gibi, Yunanlar gibi. Çok hareketli, çok enerjik ve çok çılgınız" dedi. (TS spor haberleri)