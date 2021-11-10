10 Kasım 2021, Çarşamba

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın Fırtına'sı! İlk yarı fikstüründe...

Avcı’nın Fırtına’sı! İlk yarı fikstüründe...
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın ardından ligde namağlup lider olan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı farkını ortaya koymaya devam ediyor. Bordo-mavililer Avcı yönetiminde çıktığı 24 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik aldı. (TS spor haberleri)

Süper Lig'in henüz 12. haftasında en yakın rakibi Atakaş Hatayspor'a 7, ezeli rakipleri; Galatasaray'a 9, Beşiktaş ve Fenerbahçe' ye 10'ar puan fark atan Trabzon'da şampiyonluk sesleri iyiden iyiye yükselmeye başladı. 30 puanla zirveye kurulan Fırtına, ligde Abdullah Avcı ile adeta mağlubiyeti unuttu. Fotomaç'ın derlediği habere göre bu sezon Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden tek takım konumunda yer alan Karadeniz devi son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında yani 8 Mart 2021 tarihinde evinde Aytemiz Alanyaspor karşısında almıştı.

AVCI İLE YENİLGİYİ UNUTTUK

O tarihten bu yana rakiplerine boyun eğmeyen, 245 gündür yenilgi yüzü görmeyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri çıktığı 24 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik aldı. Üstelik milli ara sonrası, Fırtına'yı daha rahat bir fikstür bekliyor. 3 ezeli rakibiyle de oynayan Trabzonspor; Sivas, Alanya, Konya gibi zorlu Anadolu maçlarını da geride bıraktı. Karadeniz devi, devre arasına kadar kalan 7 maçın 4'üne evinde çıkacak. Takımların form durumlarına bakıldığında farkın açılabileceği gözüküyor.
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