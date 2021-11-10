10 Kasım 2021, Çarşamba
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İŞTE İLK 5
Uğurcan: 19.1 milyon euro
Pjanic: 15.8 milyon euro
Altay: 15.8 milyon euro
İrfan Can: 13.4 milyon euro
Marcao: 13 milyon euro
TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır her alanda 1 numara! İşte o liste...
Süper Lig'de 12. haftada oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında yapmış olduğu kurtarışlarla bir kez daha fark yaratan Uğurcan Çakır, yapılan araştırmalara göre Süper Lig'in 1 numarası durumunda. İşte listedeki diğer isimler... (TS spor haberleri)
Türkiye'nin en değerli futbolcusu 19.1 milyon euro'luk değeriyle Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır. Fotomaç'ın derlediği habere göre 25 yaşındaki eldivenin ardından ikinci sırada 15.9 milyon euro ile Beşiktaş'ın Bosna Hersekli yıldızı Pjanic yer alırken, onu 15.8 milyon euro'luk değeriyle Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır izledi.
İŞTE İLK 5
Uğurcan: 19.1 milyon euro
Pjanic: 15.8 milyon euro
Altay: 15.8 milyon euro
İrfan Can: 13.4 milyon euro
Marcao: 13 milyon euro
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