10 Kasım 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Abdullah Avcı rüzgarı! 1 yıl içerisinde...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in ilk 12 haftasında topladığı 30 puanla namağlup zirvede yer alan Trabzonspor, geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da takımın başına getirilen Abdullah Avcı ile adeta şaha kalktı. Bordo-mavililer, 1 yıl içerisinde zor günleri geride bırakarak şampiyonlukta en iddialı konuma geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor’da Abdullah Avcı rüzgarı! 1 yıl içerisinde...
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendiren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki bir yıllık sürede diplerden zirveye tırmandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor’da Abdullah Avcı rüzgarı! 1 yıl içerisinde...

Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 44 lig maçına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 14 beraberlik alırken, sadece 3 mağlubiyet yaşadı ve başarılı bir grafik ortaya koydu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor’da Abdullah Avcı rüzgarı! 1 yıl içerisinde...

GEÇEN SEZONKİ MAÇLAR

Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor’da Abdullah Avcı rüzgarı! 1 yıl içerisinde...

Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı. Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti. Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor’da Abdullah Avcı rüzgarı! 1 yıl içerisinde...

BU SEZON TEK NAMAĞLUP

Trabzonspor, bu sezon ise 12 haftalık bölümde mağlubiyet görmeyerek ligin tek namağlup takımı oldu. Karadeniz ekibi, 9 galibiyet, 3 beraberlikle 30 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer alırken en yakın rakipleri Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor'un 7 puan önünde bulunuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor’da Abdullah Avcı rüzgarı! 1 yıl içerisinde...

SÜPER KUPA'YI MÜZESİNE GETİRDİ

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor’da Abdullah Avcı rüzgarı! 1 yıl içerisinde...

LİGDE 247 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da görev yaptığı 365 günlük dönemde 247 gündür ligde mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor’da Abdullah Avcı rüzgarı! 1 yıl içerisinde...

DEPLASMANDA YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

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