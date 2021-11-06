TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da Beşiktaş karşısında tek hedef 3 puan!
Süper Lig'in 12. haftasında lig lideri Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ligde 241, deplasmanda 376 gündür mağlup olmayan bordo mavili takım, son şampiyon Beşiktaş'ı da yenerek hem puan farkını açmak hem de ezeli rakibine bir mesaj vermek istiyor. İşte detaylar...
Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor, bugün deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. 27 puanla zirvede yer alan bordo-mavililer, 20 puanla 4. sıradaki Kartal karşısında kazanarak şampiyonluk yarışında avantajını daha da artırmanın planlarını yapıyor. Son 4 maçından galibiyetle ayrılan ve ligin tek namağlup takımı olan bordo-mavililer, bu zorlu mücadeleyi 3 puanla tamamlayıp, rakibiyle arasındaki puan farkını daha da açmayı hedefliyor. Fotomaç'ın haberine göre; 2020-21 sezonunun 29'uncu haftasındaki Alanyaspor mağlubiyeti sonrası ligde 23 maçtır kaybetmeyen Fırtına, bu periyotta 12 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti. 241 gündür bileği bükülmeyen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanında da bu seriye devam etmek istiyor. Ayrıca evinde yenilmeyen Kara Kartal'a bir ilki yaşatmak istiyor.
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