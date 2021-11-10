10 Kasım 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Ekuban sürprizi! Abdullah Avcı...

Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın ardından namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları devam ederken gündeme eski yıldız Ekuban geldi. Bordo-mavililerden İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Ekuban konusundaki bu iddia oldukça dikkat çekti. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor’da Ekuban sürprizi! Abdullah Avcı...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Trabzonspor'dan Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban, İtalya'da bekleneni veremedi.

Trabzonspor’da Ekuban sürprizi! Abdullah Avcı...

Caleb Ekuban, Trabzonspor'daki günlerinden çok uzakta bir oyun sergiledi. 9 müsabakada ter döken Ganalı hücumcu, bu karşılaşmalarda gol veya asist kaydedemedi.

Trabzonspor’da Ekuban sürprizi! Abdullah Avcı...

Afrika basınında yer alan haberde, İtalya Serie A takımlarından Genoa'nın Ekuban'ı kiralık olarak Trabzonspor'a göndermeye planladığı yazıldı.

Trabzonspor’da Ekuban sürprizi! Abdullah Avcı...

Ekuban için son kararın ise Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'da olduğu iddia edildi.

Trabzonspor’da Ekuban sürprizi! Abdullah Avcı...

"ZAMANLAMASI YANLIŞ"

Abdullah Avcı, Ekuban'ın transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Ekuban ayrıldı, ona hayırlı olsun. Buraya hizmet etmiştir, faydalı olmuştur. Bir sene sonra mukavelesi bitecekti ve kulübe para kazandırmıştır ama zamanlaması yanlış olmuştur. Bunu da kendisiyle paylaştığım için burada paylaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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