TRABZONSPOR HABERLERİ - Usta yazarlar Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını böyle değerlendirdi!

Bir de buna ne kanatlardan ne de merkezden etkili ve baskılı bir oyun anlayışının olmaması da eklenince, ilk yarı yüzde 70 topa sahip olmasına rağmen Fırtına pozisyon üretemedi. Zaten ülkemizdeki çok topa sahip olduğumuzda "Biz iyi oynadık" düşüncesi var. Ama bunu gol pozisyonlarındaki zenginliğe ve tabelaya yansıtamıyorsan, burada bir hata var demektir.