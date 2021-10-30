TRABZONSPOR HABERLERİ - Usta yazarlar Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını böyle değerlendirdi!
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Rizespor'u konuk etti. Bordo mavililer zorlu Beşiktaş maçı öncesinde kritik bir 3 puan alarak moral topladı. Usta yazarlar ise karşılaşmanın ardından bordo mavili takımı böyle değerlendirdi. İşte o sözler...
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Trabzonspor 'kötü oynadığınızda, şampiyonluğa yaklaşıyorsunuz' kotasını doldurduğu bir maç oynadı. Trabzonspor sakatlıkların tesiri ile ideal 11'iyle başlayamadığı maçta yediği penaltı golüyle 1-0 geri düştükten sonra rakip kalede lig lideri bir takımın kurması gereken baskıdan uzak bir görüntü çizdi.
Futbol anlamında ligin en oturmamış takımlarından birisi diyebileceğimiz Çaykur Rizespor savunmasını Dorukhan üzerinden gelişen iki kanat hücum haricinde çok fazla zorlayamadı. Lig ilerlerken ve Trabzonspor lider olarak daha fazla hedef takım haline gelirken alternatif oyun anlayışları üzerine de gelişim göstermeli dedirtti bu karşılaşmanın ilk yarısı.
Kazanılan köşe vuruşu sonrası gelen penaltı Trabzonspor oyun heyecanını yükseltse de topa daha fazla sahip olma illüzyonu Trabzonspor'u bir kez daha kısırlığa itti. İkinci yarı oyuncu tercihi ve taktiksel diziliş anlamında Abdullah Avcı, kazanma arzusuyla çok fazla risk aldı. Abdullah Avcı'nın bu hamlesi aslında onun da alternatif arayışlar üzerine dinamik bir şekilde kafa yorduğunun göstergesiydi.
Trabzonspor'un ikinci golünün yine bir başka duran top neticesinde gelmesi, sakatlıklar, Djaniny'nin formsuzluğu, akan oyunda bir türlü arzulanan verime ulaşılamaması dikkat çeken diğer hususlardı. Ama skorun, oyunun, muhteşem tribünlerin ötesinde sahada gerçek bir star performansı vardı.
Abdülkadir Ömür, dibi gördüğü sezonda kelimenin tam anlamıyla zirveyi zorlayan bir performans daha ortaya koydu. Trabzonspor maç fazlasıyla puan farkını 7'ye çıkarken Gervinho gibi çok ihtiyaç duyulabilecek bir ismi kaybetti. 90 dakika bittikten sonra konuşulacak olan şey puan durumudur ve bu puan durumunun oluşmasında, camiayı, taraftarları ve adeta sıfırdan kurulan bu kadroyu birleştirme başarısı gösteren Abdullah Avcı'nın, başarısıdır.
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Lider Trabzon ile sonuncu Çaykur Rizespor maçının hikayesine bakacak olursak; maçtan önce ağır favori bordo-mavililerdi. Tabii ki maçlar teoride değil pratikte kazanılıyor. İlk devre Trabzonspor'un çıkan ilk 11'indeki savunmanın iki kenar bekinin de orijinleri orta sahanın merkezi.
Oyun içinde Trondsen biraz daha stoper gibi içeri doğru girdiğinde Dorukhan da hücumda çizgiye çıkarak 3-2-5 dizilişiyle hücumda farklı bir oyunla üstünlük sağlamak istedi bordo-mavililer. Ancak burada da oyun temposunun ağır olması, topu alan oyuncunun devamlı yana ve geriye oynaması, öndeki hatlar arasındaki hareketsizliğin en bariz göstergesiydi.
Bir de buna ne kanatlardan ne de merkezden etkili ve baskılı bir oyun anlayışının olmaması da eklenince, ilk yarı yüzde 70 topa sahip olmasına rağmen Fırtına pozisyon üretemedi. Zaten ülkemizdeki çok topa sahip olduğumuzda "Biz iyi oynadık" düşüncesi var. Ama bunu gol pozisyonlarındaki zenginliğe ve tabelaya yansıtamıyorsan, burada bir hata var demektir.
İkinci yarının başında Berat-Nwakaeme değişikliğinden sonra Avcı dizilişi değiştirip 4-4-2'ye döndü. Burada sağ koridorda Dorukhan ve Abdülkadir Ömür, solda da Trondsen ve Nwakaeme'nin ikili oyunlarıyla, Djaniny ve Cornelius'a daha fazla top getirme düşüncesi vardı. Ancak buradaki ikili eşleşmeler doğru olmayınca, yine gol pozisyonuna girmekte ve üretkenlikteki sıkıntılar devam etti.
Avcı, Siopis'i çıkartıp Bakesetas'ı oyuna alarak, orta sahayı tamamen boşalttı. Bu değişiklikle; oyunla çözemediği rakibini, futbolcusunun bireysel performansıyla çözmeye çalışan bir oyun şeklini tercih etti. Ve 65-70 arasında Rizespor; bu iki parçalı savunma ve hücum, orta sahanın boşaldığı, gövdesi olmayan bir oyun tarzını sayesinde iki tane net gol pozisyonu yakaladı ancak bunları değerlendiremedi.
Trabzonspor, duran topla da olsa golü bulup kötü oynadığı bir 90 dakikada 3 puan almasını bildi. Beşiktaş derbisi öncesi moral ve motivasyon için bu galibiyet elbette önemliydi. Ama Beşiktaş maçı mutlaka farklı bir atmosfer ve farklı bir oyunda olacaktır. Fakat ileriki haftalar için özellikle topu Trabzon'a bırakan oyun anlayışlarında, bu maçı örnek alarak çıkartılacak daha çok dersler olmalı. Bu maç Trabzonspor için kötünün iyisi olarak kayıtlara geçti.
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