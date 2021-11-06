TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır'ın bileği bükülmüyor! Oynanan derbilerde...

Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır'ın derbi istatistikleri dikkat çekti. 25 yaşındaki eldiven, çıktığı 19 derbiden sadece 4'ünden yenilgiyle ayrılırken; 6 Beşiktaş maçında sadece 1 yenilgi gördü. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

17 milyon euro'luk tahmini piyasa değeriyle Süper Lig'in en kıymetli kalecisi olarak gösterilen Uğurcan Çakır, derbilerde şov yapıyor... Fotomaç'ın haberine göre; Büyük maçlara farklı motive olan 25 yaşındaki eldiven, Trabzonspor forması ile son 3 senede 19 derbiye çıktı. Karadeniz devi, onun kaleyi koruduğu maçların sadece 4'ünü kaybetti. Uğurcan'dan önceki 20 derbide ise Fırtına'nın tam 11 yenilgisi ve yalnızca 5 galibiyeti vardı. Milli file bekçisi ile 19 derbide 8 galibiyet alan Trabzonspor, aynı sayıda galibiyete Uğurcan öncesinde 46 derbide ulaşabilmişti. Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe ile karşılaşılan söz konusu maçların 7'si de beraberlikle bitti.

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