02 Kasım 2021, Salı
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PİYASA DEĞERİ TARİHİ ZİRVEDE
Trabzonspor'un piyasa değeri, geçen ay 2 milyar 710 milyon lirayla tarihi zirvesini gördü. Ekim ayını, Fenerbahçe 3 milyar 28 milyon 788 bin lira, Galatasaray 1 milyar 949 milyon 400 bin lira ve Beşiktaş 1 milyar 497 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.
BORSA'da işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2020, Eylül 2021, Ekim 2021 kapanış fiyatı, değişimi, 2020 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:
TRABZONSPOR 2,44 3,27 5,42 +65,8 +122,1 2.710.000.000
GALATASARAY 4,05 3,24 3,61 +11,4 -10,9 1.949.400.000
BEŞIKTAŞ 4,04 5,90 6,24 +5,8 +54,5 1,497.600.000
FENERBAHÇE 29,56 33,60 30,60 -8,9 +3,5 3.028.788.000
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan tarihi rekor! Piyasa değeri...
Süper Lig'de yoluna namağlup lider olarak devam eden Trabzonspor, borsada da tarihi bir yükselişe geçerek büyük bir yükselişe geçti. İşte 4 büyük takım olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un son değerleri...(TS spor haberleri)
Lider Trabzonspor, geçen ay Borsa liginde de yüzde 65.8 ile yatırımcısını en fazla sevindiren spor şirketi oldu. Fotomaç'ın derlediği habere göre şirketin hisse fiyatı 5.70 lirayla 10.5 yılın en yüksek seviyesini, piyasa değeri de 2 milyar 710 milyon lirayla tarihi zirvesini gördü. Trabzonspor'un hisse fiyatı da 5.70 lirayla Ocak 2011 yılından bu yana en yüksek seviyede. Geçen ay Galatasaray'ın hisseleri yüzde 11.4 ve Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 5.8 değer kazanırken, F.Bahçe'nin hisseleri yüzde 8.9 kaybetti.
PİYASA DEĞERİ TARİHİ ZİRVEDE
Trabzonspor'un piyasa değeri, geçen ay 2 milyar 710 milyon lirayla tarihi zirvesini gördü. Ekim ayını, Fenerbahçe 3 milyar 28 milyon 788 bin lira, Galatasaray 1 milyar 949 milyon 400 bin lira ve Beşiktaş 1 milyar 497 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.
BORSA'da işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2020, Eylül 2021, Ekim 2021 kapanış fiyatı, değişimi, 2020 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:
TRABZONSPOR 2,44 3,27 5,42 +65,8 +122,1 2.710.000.000
GALATASARAY 4,05 3,24 3,61 +11,4 -10,9 1.949.400.000
BEŞIKTAŞ 4,04 5,90 6,24 +5,8 +54,5 1,497.600.000
FENERBAHÇE 29,56 33,60 30,60 -8,9 +3,5 3.028.788.000
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