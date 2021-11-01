01 Kasım 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Gervinho'nun alternatifi hazır: Cristian Tello

Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de ilk 11 haftayı namağlup lider geçen Trabzonspor'da gözler ocak ayına çevrildi. Geçtiğimiz cuma günü Çaykur Rizespor ile oynanan Karadeniz derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho'nun yerine takviye yapmak isteyen bordo-mavililer; Edin Visca, Efecan Karaca, Davidson ve Cristian Tello'yu listesine aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesinin ilk sırasındaysa Tello'nun yer aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Gervinho’nun alternatifi hazır: Cristian Tello
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı mücadelede Gervinho, Marek Hamsik'in pasına yetişip içeri çevirmeye çalışırken ciddi şekilde sakatlanmıştı. Çapraz bağları kopan Fildişili yıldızın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. 34 yaşındaki futbolcudan bu sezon yararlanamayacak olan Fırtına da gözünü transfere çevirdi. Bordo-mavililerin gündeminde 4 futbolcu var. Başakşehir'den Edin Visca, Alanyaspor'dan Efecan Karaca ve Davidson ile Real Betis'ten Tello. Abdullah Avcı, yönetimle yaptığı görüşmede listenin ilk sırasına İspanyol yıldızın adını yazdı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Gervinho’nun alternatifi hazır: Cristian Tello

PLANA EN UYGUN İSİM
Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı'nın 4 aday arasında Cristian Tello'yu en üste yazmasının sebebi oyun planına bire bir uyması. Deneyimli çalıştırıcı sezon başında da bu yüzden 30 yaşındaki oyuncu için ısrarcı olmuş ancak bonservisinin Barcelona'da olan kısmı yüzünden çıkan problem nedeniyle transferi son anda gerçekleşmemişti. Karadeniz temsilcisi, kontrat yılında olan İspanyol kanat oyuncusu için devre arasında bir ciddi girişimde daha bulunacak. Bu sefer Katalan devini de ikna ederek Tello'yu renklerine bağlamayı hedefliyor. Ahmet Ağaoğlu ve transfer komitesi kolları sıvadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Gervinho’nun alternatifi hazır: Cristian Tello

YÜZDE 25'İ 5 MİLYON EURO
Karadeniz devi Cristian Tello'yu sezon başında renklerine bağlamaya çok yakındı ancak son anda Barcelona pürüzü ortaya çıktı. Katalan temsilcisi, bonservisinin yüzde 25'ine sahip olduğu kanat oyuncusu için 5 milyon euro gibi astronomik bir rakam istedi. Bordo-mavililer de bu tuhaf isteği kabul etmeyince transferi yattı, Tello da Real Betis'te kaldı.

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