PLANA EN UYGUN İSİM

Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı'nın 4 aday arasında Cristian Tello'yu en üste yazmasının sebebi oyun planına bire bir uyması. Deneyimli çalıştırıcı sezon başında da bu yüzden 30 yaşındaki oyuncu için ısrarcı olmuş ancak bonservisinin Barcelona'da olan kısmı yüzünden çıkan problem nedeniyle transferi son anda gerçekleşmemişti. Karadeniz temsilcisi, kontrat yılında olan İspanyol kanat oyuncusu için devre arasında bir ciddi girişimde daha bulunacak. Bu sefer Katalan devini de ikna ederek Tello'yu renklerine bağlamayı hedefliyor. Ahmet Ağaoğlu ve transfer komitesi kolları sıvadı.