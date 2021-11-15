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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'ya kötü haber! Gaziantep FK maçında...

Fırtına’ya kötü haber! Gaziantep FK maçında...
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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Fode Koita'dankötü haber geldi. 31 yaşındaki forvetin, sol ön adalesinde ödem oluştuğu belirtilirken Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Fode Koita'dan yine can sıkan bir haber geldi.

Sakatlığı sebebiyle bordo mavili takımın yararlanamadığı Gineli futbolcu milli ara öncesinde iyileşmiş ve özel antrenman programı uyguluyordu. 61 Saat'in haberine göre; Fade Koita'nın antrenmanda yeniden sakatlandığı öğrenildi. 31 yaşındaki golcünün sol ön adalesinde ödem oluştuğu belirtilirken Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.

10 MAÇTA OYNAMADI

Koita bu maçta da forma giymemesi halinde 13. haftasına girilen Süper Lig'de 11 maçı kaçırmış olacak

Sezon başı kampında sakatlanıp takıma dönen Fode Koita 5. haftada oynanan Kasımpaşa maçından sonra da antrenmanda sakatlık yaşayarak Beşiktaş maçı ile birlikte üst üste 7 maçta kadroda yer almadı.

Trabzonspor ile henüz ilk 11'de maça çıkamayan Koita, ligde sonradan oyuna girdiği 3 maçta toplam 24 dakika sahada kaldı. Bir maçta kadroda yer almasına karşı şans bulamadı.

Bordo mavili takımın sezon başında kadrosuna kattığı ancak verim alamadığı Koita, sezon başı kampınında uzun bir bölümünü de sakat geçirip ligin ilk maçını da kaçırmıştı.

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