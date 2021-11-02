02 Kasım 2021, Salı
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"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"
Abdülkadir, en büyük hayalinin çocukluğundan beri tuttuğu takımla şampiyonluk yaşamak olduğunu belirtti. Genç oyuncu, "Pes etmek bizim yörenin kültüründe yok. Ben özel antrenörüm ile yeni bir planlama yaptım ve bunun da etkilerini gördüm. Bana bu sürede destek veren hocama teşekkür ediyorum. Bu takım başarıya ulaşacak ve o başarının çok önemli bir parçası olmak istiyorum" dedi.
DİBİ,GÖRDÜ HIRS YAPTI
Futbol yaşantısında en kötü günleri yaşayan ve neredeyse "Dibi gören" Abdülkadir Ömür, ligdeki son üç maçta sahanın en iyileri arasında yer aldı. Skor olarak sadece bir asistlik katkı yapsa da mücadelesi, hırsı ve teknik kapasitesinin yüksekliğiyle yeniden gönülleri fetheden 22 yaşındaki yıldız, geri dönüş hikayesinde teknik ekibin, arkadaşlarının ve taraftarların desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da Abdülkadir Ömür resitali! Muhteşem geri dönüş...
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür rüzgarı esmeye devam ediyor. Son karşılaşmalarda sergilediği futbolla ön plana çıkan Ömür adeta Abdullah Avcı'nın dokunuşlarıyla kendine geldi. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un bu sezonki başarısında Abdülkadir Ömür'ün de katkısı büyük. İki sezon 23 milyon euro gibi yüksek bir transfer teklifi alan ancak ardından üst üste şanssız sakatlıklar yaşayan 22 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 6 milyon euro'ya kadar düştü. Fotomaç'ın haberine göre menüsküs ameliyatı olan sonra ayak bileğinde çatlak meydana gelen 1.68 boyundaki sağ kanat, bu sezona da istediği performans ile başlayamamıştı. Galatasaray derbisinde 37. dakikada oyundan çıkarken taraftarın tepkisi nedeniyle gözyaşı döken genç futbolcunun geri dönüş hikayesi de bu maçın ardından başladı.
"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"
Abdülkadir, en büyük hayalinin çocukluğundan beri tuttuğu takımla şampiyonluk yaşamak olduğunu belirtti. Genç oyuncu, "Pes etmek bizim yörenin kültüründe yok. Ben özel antrenörüm ile yeni bir planlama yaptım ve bunun da etkilerini gördüm. Bana bu sürede destek veren hocama teşekkür ediyorum. Bu takım başarıya ulaşacak ve o başarının çok önemli bir parçası olmak istiyorum" dedi.
DİBİ,GÖRDÜ HIRS YAPTI
Futbol yaşantısında en kötü günleri yaşayan ve neredeyse "Dibi gören" Abdülkadir Ömür, ligdeki son üç maçta sahanın en iyileri arasında yer aldı. Skor olarak sadece bir asistlik katkı yapsa da mücadelesi, hırsı ve teknik kapasitesinin yüksekliğiyle yeniden gönülleri fetheden 22 yaşındaki yıldız, geri dönüş hikayesinde teknik ekibin, arkadaşlarının ve taraftarların desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.
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