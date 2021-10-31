TRABZONSPOR HABERLERİ

Spor haberleri: Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho'dan açıklama geldi. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine destek veren herkese teşekkür etti. (TS spor haberi)

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'un sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan ve çapraz bağlarının kopması sonrası sezonu kapatan Gervinho, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgi ve mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Yeni bir yolculuk başlıyor, her zaman olduğu gibi daha güçlü geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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