31 Ekim 2021, Pazar

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Gervinho'dan sakatlık sonrası ilk açıklama geldi!

Gervinho’dan sakatlık sonrası ilk açıklama geldi!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.10.2021

Spor haberleri: Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho'dan açıklama geldi. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine destek veren herkese teşekkür etti. (TS spor haberi)

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'un sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan ve çapraz bağlarının kopması sonrası sezonu kapatan Gervinho, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgi ve mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Yeni bir yolculuk başlıyor, her zaman olduğu gibi daha güçlü geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Fırtına'da Uğurcan Çakır'a Fransa'dan 2 dev talip! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Özkan Sümer Futbol Akademisi tanıtıldı! Özkan Sümer Futbol Akademisi tanıtıldı!
Fırtına’da Uğurcan Çakır’a Fransa’dan 2 dev talip! Fırtına'da Uğurcan Çakır'a Fransa'dan 2 dev talip!
Avcı’nın Fırtına’sı durdurulamıyor! Avcı'nın Fırtına'sı durdurulamıyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör