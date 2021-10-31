31 Ekim 2021, Pazar

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a Fransa'dan 2 dev talip!

Süper Lig'de 11 haftada 27 puan alarak zirvede yer alan Trabzonspor'da, transfer hareketliliği yaşanıyor. Bordo mavililerin yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır'ın, talipleri artmaya devam ediyor. Bu sezon gösterdiği başarılı performans ile dikkarleri üzerine çeken 25 yaşındaki kaleciye Fransa'dan 2 talip çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’a Fransa’dan 2 dev talip!
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

İspanyol ekibi Valencia'nın yakın takipte olduğu Uğurcan Çakır için Fransa'nın iki önemli kulübünün de devreye girdiği ortaya çıktı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, bir süredir Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ile ilgilenen Marsilya ve Lyon'un rotayı Uğurcan'a çevirdiği başarılı kaleci kaleciyi ara transfer döneminde renklerine katmak istediği ifade edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’a Fransa’dan 2 dev talip!

Çaykur Rizespor maçında yaptığı 4 kurtarışla alınan galibiyette büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır yeniden Avrupa devlerinin radarına girmeye başladı. İspanyol ekibi Valencia'nın yakın takibinde olan Uğurcan Çakır'a bu kez Fransa'nın 2 önemli kulübünün teklif yapmaya hazır olduğu öğrenildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’a Fransa’dan 2 dev talip!

İki kulübün de 25 yaşındaki Uğurcan için teklif yapmaya hazırlandığı, ara transfer döneminde Trabzonspor ile anlaşma sağlanması halinde tecrübeli eldiveni Fransa'ya götürmeye kararlı oldukları ifade edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’a Fransa’dan 2 dev talip!

17 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli kalecisi olan Uğurcan Çakır bu sezon maç başına kurtarış sayısı 3.5 (yüzde 80) ilk sırada bulunuyor. 11 lig maçında görev yapan Uğurcan bu karşılaşmalarda yaptığı 40 kurtarışla yine zirvede yer almayı başardı.

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