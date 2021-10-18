TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basını 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisini böyle gördü!
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Bordo mavililer mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Süper Lig'in yeni lideri oldu. Fırtına'nın bu başarısı ise Trabzon yerel basınında geniş yer buldu. İşte detaylar...
Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 1. sıraya yükselen Trabzonspor'a övgülerde bulundu.
Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, "Fenerbahçe derbisinin mimarı Abdullah Avcı'dan minik Pereira'nın kulağına küpe olacak bir söz: Ağlaya ağlaya geldiğin dünyada güle oynaya yaşayacağını mı sandın yeğen!" başlığıyla Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu. Son sayfada, "Tüm Türkiye'nin kabul ettiği gerçeği siz de kabul edeceksiniz" ve "Lider olunmaz doğulur koçum" başlığına yer verildi.
Gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında, "Mekanın gerçek sahibi zirvede!" başlığına, son sayfasında da maçtan fotoğraflara yer veren Taka gazetesi, "Kandil yandı fener söndü" ve "Fener'i ezdik 3-1 zirveye yerleştik" görüşlerini paylaştı.
Kuzey Ekspres gazetesi de "Zirveden selam yola devam" başlığı ile okuyucularına galibiyeti aktardı. Gazetenin son sayfasında ise maçın önemli anlarına yer vererek, "Fırtına lider Fenerbahçe'yi Akyazı'ya gömdü, zirveyi ele geçirdi" ve "Eze eze zirveye" denildi.
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