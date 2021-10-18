18 Ekim 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basını 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Bordo mavililer mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Süper Lig'in yeni lideri oldu. Fırtına'nın bu başarısı ise Trabzon yerel basınında geniş yer buldu. İşte detaylar...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basını 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisini böyle gördü!
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 1. sıraya yükselen Trabzonspor'a övgülerde bulundu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basını 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla "Süper Trabzon" başlığını kullanırken, "Ligde adeta fırtına kopartan bordo-mavililer, zirveyi ele geçirdi." ve "Zirvenin Efendisi" değerlendirmelerine yer verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basını 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Ayağa kalkın zirvenin yeni sahibi geldi", arka sayfasında "Fener'i 3-1'le devirdik zirvenin yeni sahibi olduk, Akyazı'da kolbastı şov" ve "Yenilmeziz, lideriz önümüze geleni ezeriz." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basını 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, "Fenerbahçe derbisinin mimarı Abdullah Avcı'dan minik Pereira'nın kulağına küpe olacak bir söz: Ağlaya ağlaya geldiğin dünyada güle oynaya yaşayacağını mı sandın yeğen!" başlığıyla Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu. Son sayfada, "Tüm Türkiye'nin kabul ettiği gerçeği siz de kabul edeceksiniz" ve "Lider olunmaz doğulur koçum" başlığına yer verildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basını 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında, "Mekanın gerçek sahibi zirvede!" başlığına, son sayfasında da maçtan fotoğraflara yer veren Taka gazetesi, "Kandil yandı fener söndü" ve "Fener'i ezdik 3-1 zirveye yerleştik" görüşlerini paylaştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basını 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Kuzey Ekspres gazetesi de "Zirveden selam yola devam" başlığı ile okuyucularına galibiyeti aktardı. Gazetenin son sayfasında ise maçın önemli anlarına yer vererek, "Fırtına lider Fenerbahçe'yi Akyazı'ya gömdü, zirveyi ele geçirdi" ve "Eze eze zirveye" denildi.

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