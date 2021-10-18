Spor yazarları Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi "Anlamak mümkün değil" (TS - FB haberleri)

YUNUS EMRE SEL - ÖZKAN SÜMERE İTHAFEN

Trabzonspor kendi standartları işin şaşırtıcı sayılabilecek bir 11'le çıktı maça ama bu kadronun şaşkınlığı Rossi golü kadar şaşırtıcı değildi.

Yine topa hakim olan ama bu hakimiyeti bir baskıya dönüştürmekte hep ağır kalan Trabzonspor aynı alışkanlıklarıyla devam etti. Kim'in kırmızı kart görüşü, hemen ardından gelen gol tüm rüzgarı Trabzonspor lehine çevirecek derken bordo-mavililer yine topa hakim ama yine o hakimiyetten baskı üretemeyen bir görüntü verdi, Hugo'nun kafa vuruşu ve onun öncesindeki karambolü saymazsak.