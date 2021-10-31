TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan oyuncularına övgü dolu sözler!
Süper Lig'in 11. haftasındaki Karadeniz derbisinde sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonu oyuncularına yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı. Öğrencilerine büyük saygı duyduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Yaşattığınız gurur paha biçilemez" dedi. (TS spor haberi)
Lider Trabzonspor dolu dizgin ilerlerken başarıdaki büyük paylardan biri de Abdullah Avcı'ya ait. Camia da usta çalıştırıcının adeta üzerine titriyor. Çaykur Rizespor galibiyeti sonrasında tribünler Avcı lehine tezahüratlarda bulundu. Başarılı hoca da tribünleri tek tek selamlarken gözyaşları içinde önlerinde eğildi. Fotomaç'ın haberine göre; tecrübeli çalıştırıcı maç sonunda "Duygusal adamım" ifadelerini kullanırken soyunma odasında da öğrencilerine de bu yönde bir konuşma yaptığı belirtildi. Avcı "Bu sezon 3. defa yenik duruma düştünüz ama pes etmediniz. Mücadele ettiniz ve kazandınız. Size saygı duyuyorum Şu an bana ve bu camiaya emek veren herkese yaşattığınız gurur paha biçilemez" dedi.
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