31 Ekim 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bruno Peres ümit verdi

Bruno Peres ümit verdi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Sağ diz iç yan bağlarında 2. derecede yırtık meydana gelen Bruno Peres bir süredir takımdan uzaktı. Brezilyalı sağ bek dünkü antrenmanda takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Sağ diz iç yan bağlarında 2. derecede yırtık meydana gelen Bruno Peres bir süredir takımdan uzaktı. Brezilyalı sağ bek dünkü antrenmanda takımdan ayrı düz koşulara başladı. 2 hafta sonra yeniden sahaya inen 31 yaşındaki futbolcu keyifliydi. İdman boyunca yüzü güldü. Erken döneceğinin sinyallerini verdi.
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