31 Ekim 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'nın Trabzon'u fark yaratıyor! (TS spor haberleri)

Takımın başına Abdullah Avcı geldikten sonra büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor durdurulamıyor. Tecrübeli hoca takım oyununda büyük farklılık yaratırken yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı. İşte Avcı'nın öne çıkan istatistikleri... (TS spor haberleri)

Abdullah Avcı’nın Trabzon’u fark yaratıyor! TS spor haberleri
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Süper Lig lideri Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile istatistiklerde altın çağını yaşıyor. Sabah'ın haberine göre bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fırtına geçen sezon 8. haftada göreve gelen Avcı yönetiminde ligde 236 gündür yenilgi yüzü görmüyor. Son mağlubiyetini geçen sezon 8 Mart'ta oynanan 29. hafta maçında Alanyaspor'dan alan ve 23 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, 1995'teki, 26 maçlık yenilmezlik rekoruna da bir adım daha yaklaştı.

Abdullah Avcı’nın Trabzon’u fark yaratıyor! TS spor haberleri

GERİ DÖNÜŞLERİN USTASI OLDU

Fırtına'nın fark yarattığı bir istatistikte geri dönüşlerde oldu. Trabzonspor, Avcı yönetiminde mağlup durumda olduğu tam 9 maçta 3 puan veya beraberlik almayı başardı. Geçen sezon 8. haftada takımın başına geçen Avcı, söz konusu maçlarda 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Geçen sezonun 11. haftasında 13 puanla 13. sırada yer alan Trabzonspor bu sezon aynı sekansta 27 puan toplayarak, +14 puanlık bir farka imza attı.

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