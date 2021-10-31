Abdullah Avcı'nın Trabzon'u fark yaratıyor! (TS spor haberleri)

GERİ DÖNÜŞLERİN USTASI OLDU



Fırtına'nın fark yarattığı bir istatistikte geri dönüşlerde oldu. Trabzonspor, Avcı yönetiminde mağlup durumda olduğu tam 9 maçta 3 puan veya beraberlik almayı başardı. Geçen sezon 8. haftada takımın başına geçen Avcı, söz konusu maçlarda 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Geçen sezonun 11. haftasında 13 puanla 13. sırada yer alan Trabzonspor bu sezon aynı sekansta 27 puan toplayarak, +14 puanlık bir farka imza attı.

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