TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Dev transfer harekatı! Visca, Davidson, Efecan Karaca ve Tello...
Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da kış transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın rapor doğrultusunda ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililier, Edin Visca, Davidson, Efecan Karaca ve Cristian Tello'yu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u mağlup ettiği mücadelenin henüz 11. dakikasında Marek Hamsik'in pasına yetişip içeri çevirmeye çalışan Gervinho ciddi şekilde sakatlanmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı. Gervinho sahalardan 6-7 ay uzak kalacak. Teknik direktör Abdullah Avcı önemli bir oyuncularını sakatlık yüzünden uzun süre kullanamayacaklarını belirterek devre arasında transfer yapacaklarını açıkladı. Karadeniz temsilcisi sezon başındaki listesine geri dönecek ve çalışmalarına hemen başlayacak.
3 İSİM TÜRKİYE'DEN
Fotomaç'ın haberine göre;Karadeniz ekibinin ana transfer listesindeki 4 isimden 3'ü Süper Lig'de forma giyiyor. Başakşehirli Edin Visca bir kez daha bordomavili ekibin listesinde. Geçen sezon kontratını uzatsa da Boşnak yıldız her zaman Trabzonspor'un istediği bir oyuncu. Alanyaspor'un 2 kanat oyuncusu da Fırtına'nın radarında. 2 defa Trabzonspor'un kapısından dönen Efecan Karaca'nın kontratı sezon sonu bitiyor. Devrede uygun bir bedelle gelebilir. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Davidson da listede. Real Betis ile kontratı bitecek olan Cristian Tello ile de temas kurulacak.
VISCA İSTEKLİ
Daha önce 3 kez Karadeniz ekibinin kapısından dönen Edin Visca kariyerinin son bölümüne doğru yaklaşırken Dört Büyüklerden birinde forma giymek istiyor. Bu sebeple bordo-mavili ekibin kendisine olan ilgisine bir hayli sıcak yaklaşıyor. Bonservisi olması isesıkıntı.
TELLO'DA KUYRUK
Fırtına'nın yaz transfer döneminde de gündemine aldığı Cristian Tello işi son anda bozulmuştu. Bordo-mavililer bir kez daha İspanyol kanat oyuncusu için şansını deneyecek. Kontrat yılında olduğu için birçok kulüp de onu renklerine bağlamak için hevesli.
EFECAN'IN ŞANSI
Trabzonspor'un kadroya katmak istediği isimlerden Efecan Kara'nın avantajı yerli statüsünde olması. 31 yaşındaki kanat oyuncusu gelirse Abdullah Avcı'nın 3 yerli kuralını birçok farklı pozisyonda esnek şekilde kullanma şansı doğacak.
DAVIDSON GÖZDE
Alanyaspor formasını giydiği günden bu yana Süper Lig'in en dikkat çekici kanat oyuncuları arasında yer alan Davidson da listede. Brezilyalı oyuncunun, Akdeniz ekibiyle 1 yıl daha kontratı olması sorun. Ancak Davidson'un böyle bir fırsat beklediği biliniyor.
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