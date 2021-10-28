Trabzonspor'a Bakasetas ve Trondsen'den iyi haber! Takımla çalışmalara başladı

Süper Lig'de 10. haftayı en yakın rakibine attığı 4 puan farkla lider tamamlayan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan tarihi sözler geldi. Rizespor maçı öncesi konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Ben bir Rizeli olarak Trabzon'a gelirken destek veren de gitme diyen de vardı. Ben ise şu ifadeyi kullandım: Ben Rize ile Trabzon arasındaki köprüyü oluşturacağım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)