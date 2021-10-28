28 Ekim 2021, Perşembe
Trabzonspor'a Bakasetas ve Trondsen'den iyi haber! Takımla çalışmalara başladı
Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor'da 2 yıldız isimden iyi haber geldi. Bordo-mavililerde Anastasios Bakasetas ve Anders Trondsen takımla çalışmalara başladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, sakatlığını atlatan Bakasetas antrenmanlara başladı.
Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgiye göre; Sakatlığı geçen yıldız oyuncu Bakasetas ve Trondsen takımla birlikte çalışırken, Nwakaeme ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.
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