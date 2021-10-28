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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 41. randevuda!

Karadeniz derbisinde 41. randevu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 Giriş Tarihi: 28.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Bu karşılaşma aynı zamanda Karadeniz derbisindeki 41. randevu olacak. İşte mücadele öncesinde öne çıkanlar...

İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi.

SAHASINDA DA ÇOK ÜSTÜN

Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibi karşısında bariz bir üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, kendi evinde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuç aldı. Daha sonra Trabzon'da oynanan 8 maçın 7'si ev sahibi takımın üstünlüğüyle, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

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