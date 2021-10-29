29 Ekim 2021, Cuma

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın en büyük hayali şampiyonluk

İşte Avcı’nın en büyük hayali!
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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Trabzonspor'da bambaşka bir ivme yakalanmasını sağlayan Abdullah Avcı gözünü şampiyonluğa dikti. Avcı, son 10 sezonun en yüksek puan ortalamasını yakalarken sezon sonunda elde edilecek şampiyonlukla tarihe geçmek istiyor. (TS spor haberleri)

10 Kasım 2020'de göreve başlayan Abdullah Avcı, hem kendi kariyerinde bir ilki yaşamak hem de bordo-mavililere özlediği şampiyonluğu yaşatmak için oldukça iddialı. Fotomaç'ın derlediği habere göre lider Trabzonspor, 10. haftalar itibariyle son 25 sezonun en çok puanına ulaştı. Fırtına, 1995-96'da 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 26 puan toplamıştı. Bordo-mavililer bu sezon ise 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak 24 puan aldı. 25 sezon sonra 10. haftalar itibariyle namağlup lider olarak yoluna devam eden Karadeniz devinin hedefi bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek.
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