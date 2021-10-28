Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi, Rizeli olup Trabzonspor'da görev yapan bir teknik adam olarak, dostluk mesajları vermeye devam etti. Avcı, TSYD Trabzon dergisine Rize ve Trabzon, Rizespor ve Trabzonspor üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Fotomaç'ta yer alan haberde, komşu kentlerin benzerliklerine yönelik soruya Avcı, "Yörenin insanları aslında birbirine çok yakın. İnsani olarak duygusal her iki tarafın insanı da. Duygularını olumlu ya da olumsuz, hiç arası olmadan ya dipte ya da tepede yaşıyorlar. Dışarıdan rekabet var gibi de gözükse yakın olduklarını düşünüyorum. Trabzon futbolda çok önemli işler yapmış, şehir biraz daha büyük ama yörenin insanlarının duyguları bence çok yakın birbirine. Bu yörenin insanı olarak onları çok ayırt edemiyorum" dedi.

