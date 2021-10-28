TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Rizespor yorumu! "Köprü olacağım"
Süper Lig'de 10. haftayı en yakın rakibine attığı 4 puan farkla lider tamamlayan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan tarihi sözler geldi. Rizespor maçı öncesi konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Ben bir Rizeli olarak Trabzon'a gelirken destek veren de gitme diyen de vardı. Ben ise şu ifadeyi kullandım: Ben Rize ile Trabzon arasındaki köprüyü oluşturacağım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi, Rizeli olup Trabzonspor'da görev yapan bir teknik adam olarak, dostluk mesajları vermeye devam etti. Avcı, TSYD Trabzon dergisine Rize ve Trabzon, Rizespor ve Trabzonspor üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Fotomaç'ta yer alan haberde, komşu kentlerin benzerliklerine yönelik soruya Avcı, "Yörenin insanları aslında birbirine çok yakın. İnsani olarak duygusal her iki tarafın insanı da. Duygularını olumlu ya da olumsuz, hiç arası olmadan ya dipte ya da tepede yaşıyorlar. Dışarıdan rekabet var gibi de gözükse yakın olduklarını düşünüyorum. Trabzon futbolda çok önemli işler yapmış, şehir biraz daha büyük ama yörenin insanlarının duyguları bence çok yakın birbirine. Bu yörenin insanı olarak onları çok ayırt edemiyorum" dedi.
Çaykur Rizespor'un 1'inci lige çıkması ve şampiyonluklarında Trabzonspor'dan transfer edilen oyuncuların yer aldığı, Trabzonspor'un şampiyonluk yıllarında da Rize'den minibüslerle gelen taraftarların desteğinin hatırlatılması üzerine Avcı, yeniden bu havanın yakalanması temennisinde bulundu. Avcı, "Bunlara umarız biz vesile oluruz. Ben bir Rizeli olarak Trabzon'a gelirken destek veren de vardı, gitme diyen de vardı. Ben de şu ifadeyi kullandım; "Ben Rize ile Trabzon arasındaki köprüyü oluşturacağım, onun için gidiyorum" dedim. 72 kilometreyi daha da yakınlaştırmaya çalışıyorum. Şimdi artık yollar yapıldı, mesafeler kısaldı. Bence duygular da aynı şekilde. Eskide kalmış, geçmişte kalmış şeyleri bugüne taşımanın bence anlamı yok" diye konuştu.
ARKADAŞLARIN EN GÜZELİNİ YAŞATAN İKİ ŞEHİR
İki şehir sizin için ne anlam ifade ediyor?" sorusu üzerine konuşan Avcı şunları söyledi: "Hayatımda iki kere İstanbul dışına çıktım, biri futbolcu olarak Rizespor'a, diğeri teknik adam olarak Trabzon'a. Benim için ikisi de çok güzel. İyi anıların olduğu, dostlukların olduğu, samimiyetin olduğu, 30 sene evvel de, bugün de aynı duygularla beraber olduğumuz arkadaşlıkların en güzelini yaşatan iki şehir."
BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE RİZE'YE YOLCULUK
Rizespor'daki anılarını paylaşan Avcı, "Arkadaş grubumuzda fazla para yoktu. Ortaklaşa bir şeyler alır veya dışarıdan yaptırıp, bölüşerek yiyorduk. Ama çok samimi ve eğlenceli, unutulmaz günlerdi. Trabzon'da uçaktan inip, belediye otobüsü ile 1'inci Lig (şimdinin Süper Lig) futbolcusu olarak Rize'ye gittiğimi hatırlıyorum. Bazen acele olunca taksi tutup gittiğim de vardır. Bu bugün olur mu, olmaz yani!" ifadesini kullandı.
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