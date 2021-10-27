27 Ekim 2021, Çarşamba
TRABZONSPOR HABERLERİ: İşte Bakasetas'ın son durumu! Çaykur Rizespor maçında...
Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi deplasmanda mağlup eden Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Yunan yıldızın antrenmanlara en geç yarın başlayacağı ve Çaykur Rizespor maçında forma giyebileceği kaydedildi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İdmana sakatlıkları devam eden Peres ve Trondsen ile sağ dizine darbe alıp MR çektirmeye giden Denswil, arka adalesindeki sertleşme nedeniyle dinlendirilen Djaniny katılmadı.
Nwakaeme de ilk bölümde salonda çalıştıktan sonra fizyoterapist eşliğinde saha çalışmasına katıldı. Abdulkadir Parmak ve Koita'nın takıma tam olarak katılacağı belirtilirken, sol arka adalesinde sertlik nedeniyle bireysel çalışan Bakasetas'ın da en geç yarın takımla antrenman yapacağı bildirildi.
YORUMLAR
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...