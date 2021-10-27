TRABZONSPOR HABERLERİ: İşte Bakasetas'ın son durumu! Çaykur Rizespor maçında...

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi deplasmanda mağlup eden Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Yunan yıldızın antrenmanlara en geç yarın başlayacağı ve Çaykur Rizespor maçında forma giyebileceği kaydedildi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İdmana sakatlıkları devam eden Peres ve Trondsen ile sağ dizine darbe alıp MR çektirmeye giden Denswil, arka adalesindeki sertleşme nedeniyle dinlendirilen Djaniny katılmadı.

Nwakaeme de ilk bölümde salonda çalıştıktan sonra fizyoterapist eşliğinde saha çalışmasına katıldı. Abdulkadir Parmak ve Koita'nın takıma tam olarak katılacağı belirtilirken, sol arka adalesinde sertlik nedeniyle bireysel çalışan Bakasetas'ın da en geç yarın takımla antrenman yapacağı bildirildi.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ