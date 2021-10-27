27 Ekim 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: İşte Bakasetas'ın son durumu! Çaykur Rizespor maçında...

İşte Bakasetas’ın son durumu! Rizespor maçında...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi deplasmanda mağlup eden Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Yunan yıldızın antrenmanlara en geç yarın başlayacağı ve Çaykur Rizespor maçında forma giyebileceği kaydedildi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İdmana sakatlıkları devam eden Peres ve Trondsen ile sağ dizine darbe alıp MR çektirmeye giden Denswil, arka adalesindeki sertleşme nedeniyle dinlendirilen Djaniny katılmadı.

Nwakaeme de ilk bölümde salonda çalıştıktan sonra fizyoterapist eşliğinde saha çalışmasına katıldı. Abdulkadir Parmak ve Koita'nın takıma tam olarak katılacağı belirtilirken, sol arka adalesinde sertlik nedeniyle bireysel çalışan Bakasetas'ın da en geç yarın takımla antrenman yapacağı bildirildi.

Hamsik'ten o isme büyük övgü! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Hamsik’ten o isme büyük övgü! Aynı takımda oynamak çok keyifli Hamsik'ten o isme büyük övgü! "Aynı takımda oynamak çok keyifli"
Avcı’nın gözü yeni rekorda! 1978-1979 sezonunda... Avcı'nın gözü yeni rekorda! 1978-1979 sezonunda...
Fırtına’da Bakasetas gelişmesi! Rizespor maçında oynayacak mı? Fırtına'da Bakasetas gelişmesi! Rizespor maçında oynayacak mı?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör