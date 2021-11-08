08 Kasım 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Hüseyin Türkmen ve Anastasios Bakasetas'ın sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı!

Fırtına’dan sakatlık açıklaması!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 Giriş Tarihi: 08.11.2021

Trabzonspor, sakatlıkları bulunan Bakasetas ve Hüseyin Türkmen'in son durumunu açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcularımız Anastasios Bakasetas ve Hüseyin Türkmen'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız müsabakada sağ dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Anastasios Bakasetas'ın aynı gün çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun önümüzdeki günlerde çekilecek kontrol MR'ına göre tedavisine devam edilecektir. Aynı müsabakada dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Hüseyin Türkmen'in ise dün çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun birkaç gün içinde çekilecek kontrol MR'ından sonra değerlendirme yapılacaktır" dedi.

BAKASETAS 3-4 HAFTA YOK!

Yıldız futbolcunun ayrıca 3-4 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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