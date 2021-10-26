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TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten Uğurcan Çakır sözleri

Hamsik’ten o isme büyük övgü! Aynı takımda oynamak çok keyifli
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 Giriş Tarihi: 26.10.2021

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor'da Marek Hamsik medya mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Hamsik, " Lider olmaktan dolayı çok mutluyuz ama çalışmaya devam etmeliyiz. Uğurcan Çakır harika bir kaptan. Buranın yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri. Onunla olduğum için çok mutluyum." dedi. (TS spor haberleri)

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor'da Marek Hamsik medya mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE O SÖZLER:

Türkiye'de oynamaktan ve böyle bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Şampiyonluk için yarışan bir ekibiz. Lider olmaktan dolayı çok mutluyuz ama çalışmaya devam etmeliyiz. Uğurcan Çakır harika bir kaptan. Buranın yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri. Onunla olduğum için çok mutluyum. Berat'a ''böyle devam edersen, ileride milli takım'a seçilirsin'' demiştim ki seçildi ve oynadı. Abdülkadir Ömür ise bence Türkiye'nin en iyi yeteneklerinden biri.
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