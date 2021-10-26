26 Ekim 2021, Salı
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Türkiye'de oynamaktan ve böyle bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Şampiyonluk için yarışan bir ekibiz. Lider olmaktan dolayı çok mutluyuz ama çalışmaya devam etmeliyiz. Uğurcan Çakır harika bir kaptan. Buranın yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri. Onunla olduğum için çok mutluyum. Berat'a ''böyle devam edersen, ileride milli takım'a seçilirsin'' demiştim ki seçildi ve oynadı. Abdülkadir Ömür ise bence Türkiye'nin en iyi yeteneklerinden biri.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten Uğurcan Çakır sözleri
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor'da Marek Hamsik medya mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Hamsik, " Lider olmaktan dolayı çok mutluyuz ama çalışmaya devam etmeliyiz. Uğurcan Çakır harika bir kaptan. Buranın yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri. Onunla olduğum için çok mutluyum." dedi. (TS spor haberleri)
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor'da Marek Hamsik medya mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
İŞTE O SÖZLER:
Türkiye'de oynamaktan ve böyle bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Şampiyonluk için yarışan bir ekibiz. Lider olmaktan dolayı çok mutluyuz ama çalışmaya devam etmeliyiz. Uğurcan Çakır harika bir kaptan. Buranın yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri. Onunla olduğum için çok mutluyum. Berat'a ''böyle devam edersen, ileride milli takım'a seçilirsin'' demiştim ki seçildi ve oynadı. Abdülkadir Ömür ise bence Türkiye'nin en iyi yeteneklerinden biri.
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