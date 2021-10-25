Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Slovak yıldız Marek Hamsik'in, Göztepe maçında fedakarlık yaparak oynaması Teknik Direktör Abdulllah Avcı'yı mest etti. Deneyimli teknik adam, Slovak yıldıza "Senin gibi bir profesyonel futbolcuyla çalıştığım için mutluyum. Elde ettiğimiz başarıda çok önemli bir parçasın" ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'ten büyük fedakarlık... Slovak yıldız, Milli Takım'da sakatlanmış ve Fenerbahçe karşılaşmasını kaçırmıştı. Bu duruma çok üzülen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göztepe deplasmanı öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Fotomaç'ın haberine göre, Avcı, sakatlıktan yeni çıkan yıldızına "Seni 35-40 dakika oynatmak istiyorum" dedi. Hamsik ise "Hocam ben 11 başlamak istiyorum. Hazırım" cevabını verdi. Hamsik 12.5 kilometre ile takımın en çok koşan ismi oldu. Avcı maç sonu yıldız oyuncusuna "Senin gibi bir profesyonel futbolcuyla çalıştığım için mutluyum. Elde ettiğimiz başarıda çok önemli bir parçasın" ifadelerini kullandı.

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