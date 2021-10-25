Trabzonsporlu yıldızların şampiyonluk aşkına yaptıkları fedakarlık takdir topluyor. Sakatlıktan yeni çıkan Hamsik, oynamak için Abdullah Avcı'yı ikna etti. Bir gün önce eşi doğum yapan Cornelius, uçakla gelip maça çıktı. Maç içinde sakatlanan Abdülkadir Ömür ve Dorukhan oyuna devam etmek istedi. Ağrıları olan Bakasetas "Oynarım" dedi, Avcı onu riske etmedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Karadeniz devinde şampiyonluk için kurulan kadro hedefe odaklanmış durumda. Fotomaç'ın haberine göre, yeni-eski fark etmeden tüm oyuncular büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Abdullah Avcı "Benim önceliğim oyuncu sağlığı" dese de bordo-mavili futbolcular müthiş kariyerlerine, kupalarla dolu CV'lerine rağmen sakatlıklarını düşünmeden sürekli sahada olmak istiyorlar. Sakatlıktan yeni çıkan 34 yaşındaki dünya yıldızı Marek Hamsik, daha fazla forma giymek için hocası Abdullah Avcı'yı ikna etti.



DEVAM EDEBİLİRİZ

Sakatların fazla olduğu Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile Dorukhan Toköz de karşılaşma için de problem yaşadılar. İki futbolcu da sakatlandıkları anda teknik direktör Abdullah Avcı ile göz göze geldiler. "Devam ederiz" dediler. Ancak gelecek haftaları da düşünen Avcı, Abdülkadir ve Dorukhan'ı kenara çekti. Usta hoca karşılaşma sonunda da iki oyuncusunun tavırlarını överek "Başarıyı ne kadar çok istediğinizi biliyorum. Lig uzun ve sizi riske atamazdım" ifadelerini kullandı.



TAM 17 SAT UÇTU 15 DAKİKA OYNADI

Bordo-mavililerde büyük fedakarlık yapan isimlerden biri de Andreas Cornelius oldu. Fırtına'nın hücumdaki büyük gücü 22 Ekim günü baba oldu. Yönetimden izin aldığı için Danimarka'da olan 28 yaşındaki golcü, uçakla 23 Ekim'deki Göztepe maçına yetişti. 75. dakikada oyuna girdi. Etkili bir performans sergiledi. Maç sonrası bir kez daha izin alarak yine yeni doğum yapan eşinin yanına döndü. Kopenhag- İzmir arası tek gidiş 3.5 saat. Böylece Cornelius 15 dakika forma giyebilmek için 7 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

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