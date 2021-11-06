Beşiktaş 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın golünü 62. dakikada Cyle Larin kaydederken, Trabzonspor'un gollerini 45+4. dakikada Abdülkadir Ömür ve 90+4. dakikada Cornelius'tan geldi. (TS spor haberleri)

Süper Lig 'de 12. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın'ın takımı Beşiktaş ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı.Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı. Trabzonspor'un gollerini 45+4'te Abdülkadir Ömür ile 90+6'da Cornelius atarken, Beşiktaş'ın golü 62'de Cyle Larin 'den geldi.Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor 30 puana çıkarak namağlup liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı ve bu sezon ligde 6. kez puan kaybı yaşadıLigin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Gaziantep'i konuk edecek.Beşiktaş deplasmanında yaptığı kurtarışlarla galibiyetin mimarlarından olan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, maçın bitişinin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı evindeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Rakibini iç sahada son olarak 2016-2017 sezonunda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, sonraki 3 maçta 2-2 beraberliklerle ayrıldı.

Geçen sezon iç sahada bordo-mavili ekibe 2-1 yenilen Beşiktaş, bu sezonki karşılaşmada da aynı skorla ayrıldı.

Trabzonspor deplasmanda son 18 maçta sadece 4 kez yenildi

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 18 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde üstünlük kurarken, 7 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.



İÇ SAHA İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Beşiktaş, Süper Lig'de evinde bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Daha önce evindeki 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'a Vodafone Park'ta 2-1 yenildi.

GOL YEME SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 8. maçında kalesini gole kapatamadı.

Sezonun ilk 4 maçında gol yemeyen siyah-beyazlı takım, sonraki 8 karşılaşmada rakiplerinin gollerine engel olamadı.

Beşiktaş, söz konusu dönemde 15 gol yedi.

LARIN'DEN 5. GOL

Beşiktaş'ı 1-1 beraberliğe getiren golü atan Cyle Larin, bu sezon beşinci kez fileleri havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'a 4-1 yenildiği maçta fileleri havalandıran Larin, Süper Lig'de ise Çaykur Rizespor, Galatasaray (2) ve Trabzonspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

TRİBÜNDE GERGİNLİK

Karşılaşmanın devre arasında Trabzonspor teknik heyet ve oyuncuların bulunduğu yedek kulübesinin arkasındaki tribünde gole sevindiği iddia edilen kişilerle Beşiktaşlı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginliğin ardından emniyet güçleri söz konusu 4 kişiyi stattan çıkardı.

Emniyet güçleri bu tribünde daha sonra önlem aldı.

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