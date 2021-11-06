Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı: Harika bir galibiyet
Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Kenar ortalara, dikine gelecek paslarda ve Beşiktaş'ın hücum planlarına neler yapabileceğimize çalışmıştık. Önemli bir galibiyet." dedi. (TS spor haberleri)
Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Geçen senede kazandık, seyircisizdi. Taraftar buradayken kazanmak zor, baskı kuruyorlar. Son 20 dakika baskı kurdular. Bu baskıyı nasıl kırarız buna çalışmıştık. Baskıyı kırınca oyunun içinde olacağımıza inanıyorduk. Dikine paslarla oyunu açmamız gerekiyordu, Hamsik'in dikine pasında Abdülkadir'in hareketlenmesi golü getirdi. Kenar ortalara, dikine gelecek paslarda ve Beşiktaş'ın hücum planlarına neler yapabileceğimize çalışmıştık. Önemli bir galibiyet.
Biz bugün buraya 5 Türk oyuncuyla çıktı, bu toprakların çocukları. Trabzon'un kendi üretimi bu oyuncular. Kendi oyuncularına sahip çıksınlar. Bakasetas'ın dizinde bir ödem var, yarın MR'ı çekilecek. Trabzonspor yarışmalı, yarışın içinde olmalı. Sezon başından beri eksiklerle çabalıyoruz, oyunu değiştirmeye ve kazanmaya çalışıyoruz. Bu milli arayı iyi değerlendirmeye çalışacağız.
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