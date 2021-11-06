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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Beşiktaş galibiyetinin ardından zafer pozu!

Trabzonspor’dan zafer pozu!
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo mavililer son dakikada attığı golle 2-1 kazandı. Maçın ardından Fırtına zafer pozu verdi. İşte o fotoğraf...

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Bordo mavili takım 90+6'da Cornelius'un atığı golle maçı 2-1 kazandı. Mücadelenin ardından Trabzonspor, soyunma odasında zafer pozu verdi. 'İstanbul hatırası' notu düşülen fotoğraf, Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabından da yayınlandı.

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