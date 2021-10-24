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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan tarihi başarı! Tam 40 yıl sonra...

Fırtına’dan tarihi başarı! Tam 40 yıl sonra...
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Süper Lig'de geride kalan 10 haftanın ardından namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'dan tarihi başarı geldi. Bordo-mavililer, 995-1996 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunda oynadığı ilk 10 maçlık süreci yenilgi almadan geçti. (TS spor haberleri)

Süper Lig'in onuncu haftasında İzmir ekibi Göztepe, Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'u konuk etti. Mücadelede yaşanan gerilim karşılaşmaya damga vurdu. Karşılaşmada 3 puanın sahibi konuk takım Trabzonspor'du. Öte yandan kritik maç 40 yıl sonra bir ilke sahne oldu.

1995-1996'DAN SONRA

Trabzonspor, 1995-1996 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunda oynadığı ilk 10 maçlık süreci yenilgi almadan geçti.

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