TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan tarihi başarı! Tam 40 yıl sonra...

Süper Lig'de lider olan Trabzonspor'da sezon başında yapılan transferlerden Yunus Mallı hamlesi bir türlü beklenilen verimi gösteremedi. Yunus bu gelişmelerin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşme gerçekleştirmek için randevu talep etti. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)